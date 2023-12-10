حزب المصريين: مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية تاريخية

أشاد محمد نافع، مساعد رئيس حزب المصريين، بالمشاركة التاريخية والمشرفة من المصريين بجميع انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية في الانتخابات الرئاسية 2024، التي انطلقت اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، مؤكدا أنه على ثقة تامة في أن مشاركة المصريين في هذه الانتخابات ستكون كبيرة وغير مسبوقة مقارنة بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

إدراك المصريين بجميع المخاطر

وقال «نافع»، في بيان اليوم الأحد، إن المشاركة الإيجابية والكبيرة من جموع المصريين في هذا العرس الديمقراطي لم تأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال وعي وإدراك المصريين بجميع المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية وفي مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن مشاركة المصريين الكبيرة وغير المسبوقة في الانتخابات الرئاسية الحالية بعثت بما لا يدع مجالا للشك برسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بأن المصريين على قلب رجل واحد ومستمرون في الوقوف صفًّا واحدًا خلف الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التي تواجه مصر، موضحا أن المصريين على مدار التاريخ يبهرون العالم من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها.

مصر دولة عظيمة

وأوضح أنه بما يفعله المصريون في الانتخابات الرئاسية فأنهم أكدوا للعالم كله أن مصر دولة عظيمة وتمارس فيها الديمقراطية في أروع صورها، وبلد يسعى للاستقرار والنهوض اقتصاديًّا، وجموع المصريين يصطفون خلف القيادة السياسية الحكيمة لخدمة الوطن والمجتمع المصري، موجها تحية شكر وتقدير لكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية والعرس الديمقراطي، مؤكدا أن المصريين كانوا على مستوى المسؤولية وشاركوا بإيجابية كبيرة في هذه الانتخابات المهمة.

ودعا مساعد رئيس حزب المصريين، جموع المصريين لممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني، وتعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.