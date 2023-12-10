إقبال وزحام على لجنة المغتربين بالمنطقة الحرة في الإسماعيلية

شهدت لجنة المغتربين في المنطقة الحرة بمحافظة الإسماعيلية إقبالا كبيرا من الشباب، وزحاما على مدار اليوم الأول من التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، استمر لأكثر من 5 ساعات متواصلة.

وتوافد الشباب من مختلف الأعمار والفتيات والسيدات للمشاركة في التصويت، بالتزامن مع توفير الإدارة العامة لمحور قناة السويس خياما ومقاعد للانتظار.

مواطنون: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقال محمد سعيد، أحد أبناء محافظة الشرقية، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل شاب قادر على التواجد والتصويت، خاصة مع توفير الدولة لجانا للمغتربين في كافة المحافظات.

وأضاف أنه توجه للجنة المنطقة الحرة لقربها من محل عمله، لاختيار من يراه مناسبا لاستكمال مسيرة الإنجازات التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة على حد وصفه.

وقالت دعاء محمود، إحدى الفتيات المشاركة في الانتخابات الرئاسية بلجنة الوافدين، إنها جاءت رفقة عدد من زملائها في العمل منذ فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن المشاركة هي نوع من رد الجميل للدولة المصرية، بعدما نجحت في إعادة الأمن والأمان بعد سنوات من الانهيار ، ونفذت عدة مشروعات استثمارية وصناعية وفرت فرص عمل للشباب.

الفريق ربيع يدلي بصوته في لجنة المغتربين

وأدلى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بصوته في الانتخابات الرئاسية بمقر اللجنة الانتخابية للوافدين بهيئة الاستثمار بالمنطقة الحرة العامة، مناشدا المواطنين العاملين بالهيئة والمواطنين على التوجه للمقار الانتخابية لممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة واجب وطني وأمانة تقع على عاتق كل مصري ومصرية للإسهام في بناء الوطن.

وحرص الفريق أسامة ربيع، على تحية الناخبين في الإسماعيلية لمشاركتهم الإيجابية، عقب الإدلاء بصوته، موكدا أن اصطفاف الناخبين للإدلاء بأصواتهم مشهد حضاري يؤكد وعي الشعب المصري وحرصه على بناء مستقبل أفضل.

يذكر أن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية تضم 184 مقرًا انتخابيًا، لاستيعاب 963 ألف و273 ناخب، بينهم 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.

ووزعت اللجان الفرعية، لتشمل حي أول 7 لجان، وحي ثاني 28 لجنة، وحي ثالث 14 لجنة، ومركز الإسماعيلية 23 لجنة، ومركز أبوصوير 23 لجنة، ومركز القصاصين 13 لجنة، ومركز التل الكبير 14 لجنة، فيما ضم مركز القنطرة شرق 9 لجان، وضم مركز القنطرة غرب 19 لجنة، فيما ضم مركز فايد 34 لجنة.