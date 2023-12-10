محافظ الإسماعيلية: غرفة العمليات لم تتلق شكاوى خاصة بسير الانتخابات

قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إن جميع القضاة وصلوا إلى اللجان الانتخابية لاستلام مهامهم في الموعد المحدد في اليوم الأول لانطلاق عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال تفقده للشبكة الوطنية للطوارئ، أن العملية الانتخابية تسير في هدوء ويسر، وأنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتنسيقات اللازمة لضمان سير وانتظام عملية الانتخاب والتيسيير على المواطنين.

وترأس محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات الرئيسية؛ لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024 في أولى أيامها، للتأكد من انتظام العملية الانتخابية وبدء استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، للتحرك المبكر في حال حدوث أي معوقات.

وتنعقد غرفة العمليات الرئيسية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بحضور المهندس احمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والسكرتير العام والسكرتير المساعد للمحافظة، ومعاون المحافظ للشبكة الوطنية وكذلك مسئؤولي كل الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية.

متابعة العملية الانتخابية

وأكد محافظ الإسماعيلية، المتابعة المستمرة للعملية الانتخابية بكافة اللجان، لافتًا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، وبالتنسيق والاتصال المستمر مع غرف العمليات الفرعية والغرفه الرئيسية بمقر رئاسة مجلس الوزراء.

وقال بشارة إن عدد المقرات الانتخابية على مستوى مراكز ومدن محافظة الإسماعيلية 184 مقرًا انتخابيًا، لاستيعاب 963 ألفا و273 ناخبا، موزعين على 10 لجان للوافدين و10 لجان عامة.