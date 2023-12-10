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انتخابات المصريين بالداخل

«أمين الشيوخ» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويؤكد: واجب وطني

كتب:

حسام أبو غزالة
05:06 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
المستشار محمود عتمان

المستشار محمود عتمان

أدلى المستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، بصوته، منذ قليل، في الانتخابات الرئاسية، في لجنة مدرسة الحي الأول للتعليم الأساسي بقسم أول 6 أكتوبر بالجيزة. 

أكّد «عتمان» أنّه من الواجب الوطني الأول أنّ يبادر كل مصري بالمشاركة الإيجابية والتوجه للمقار الانتخابية للأداء بصوته في الانتخابات الرئاسية، والاعتزاز بهذا الاستحقاق الدستوري والوطني. 

وجّه أمين عام مجلس الشيوخ، الشكر للقضاة والهيئة الوطنية للانتخابات على دورهما الوطني في الإشراف على الانتخابات، في هذا الاستحقاق الدستوري المهم داخل البلاد.

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بقلم حسام أبو غزالة