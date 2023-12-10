أسرة في البحيرة تصطحب أطفالها أثناء التصويت في الانتخابات: «بيختاروا رئيسهم»

قال أحمد علي حسنين، أحد أهالي مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إنّه قرر اصطحاب زوجته وأطفاله، في أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ وذلك للمشاركة في اختيار رئيس مصر المقبل، مؤكدًا أهمية مشاركة الأطفال.

أسرة تصطحب أطفالها في الانتخابات الرئاسية

أوضح «حسنين» أنّ السبب وراء مشاركة الأطفال في العملية الانتخابية، يأتي في إطار سعيه إلى تفعيل روح الوطنية لديهم، موضحًا أن زوجته وأقاربه كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

من جهتها، أكّدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، جاهزية جميع اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين؛ للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية.

جاء ذلك خلال رئاستها لغرفة العمليات المركزية بمقر الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأشارت «بلبع» أنّ هناك ربطا بين مركز العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بجميع المراكز، موجهة رؤساء الوحدات المحلية بتواجد كافة الجهات المعنية لتسهيل العمل والتجاوب في أي موقف.

وأشار اللواء محمد بدر، إلى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية البالغ عددها 672 مركزا انتخابيا، بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنه للوافدين، لاستقبال أكثر من 4 ملايين ناخب؛ للإدلاء بأصواتهم.