مراسل «إكسترا نيوز» من البحيرة: المواطنون يتوافدون للتصويت في انتخابات الرئاسة

قال محمد عبدالعزيز مراسل قناة إكسترا نيوز من البحيرة، إنّه في تمام الساعة التاسعة صباحا انطلقت الانتخابات الرئاسية في مراكز ومدن محافظة البحيرة وسط توافد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وكعادة المرأة البحراوية تصدرت المشهد في الانتخابات الرئاسية بمحافظة البحيرة.

وأضاف مراسل قناة إكسترا نيوز من البحيرة، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وتشكيل علميات فرعية بمراكز ومدن المحافظة وربطهما ببعضهما البعض، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتدخل لحل أي مشكلة قد تحدث، موضحا أنّ عدد الناخبين في محافظة البحيرة 4 ملايين و226 ألفا و509 ناخبين يدلون بأصواتهم أمام 885 لجنة فرعية موزعة على 672 مقر انتخابي، إضافة إلى 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة، وهناك 18 لجنة عامة بمراكز ومدن المحافظة.