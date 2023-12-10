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انتخابات المصريين بالداخل

رئيس لجنة متابعة البحر الأحمر: لدينا 6 لجان للوافدين من 280

كتب:

أحمد العانوسي
05:16 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

قال المستشار علي أبو بكر، رئيس لجنة متابعة البحر الأحمر، إن عدد لجان الاقتراع بالبحر الأحمر 8 لجان، وعدد اللجان الفرعية يصل لـ280 لجنة، مؤكدًا أنه تم استئناف وفتح جميع اللجان بعد ساعة الراحة في تمام الساعة الرابعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الانتخابات والذي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على الهواء، أنّ هناك 6 لجان وافدين في نطاق البحر الأحمر في المناطق السياحية.

من جهته، أكّد المستشار ضياء عامر، رئيس اللجنة الانتخابية العامة بقسم سيوة، انتظام سير عملية الانتخابات الرئاسية في 9 لجان فرعية بخلاق لجنة الوافدين العاشرة، دون رصد أية شكاوى، مضيفا أنّه أن لجنة الوافدين سجلت أكبر نسبة تصويت حتى الآن. 

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