محافظ دمياط تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة الوافدين

أدلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة محطة قطار دمياط «لجنة الوافدين»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وشهدت اللجان اصطفافا لطوابير الناخبين منذ بداية موعد التصويت صباح اليوم.

وأكدت محافظ دمياط، خلال كلمتها لـ«الوطن»: «العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، ولم يجري رصد أي مخالفات، وجميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين، داعية كل مواطن للنزول والإدلاء بصوته باعتباره أمانة يقتضي عليه الواجب تأديتها نحو الوطن، ما يمثل خطوة مهمة في إكتمال العملية الديمقراطية، لتخرج الانتخابات بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون، منوهة أن غرفة العمليات تتابع الموقف على مدار الساعة ولم تتلقى أية شكاوي أو تجاوزات حتى الآن».

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد الانتخابات إقبالا كبيرا على اللجان الانتخابية، منذ لحظة بدء فتح لجان الانتخابات، حيث ظهرت الطوابير أمام اللجان ورفع المواطنين الأعلام وسط الاحتفالات والأغاني الوطنية.

واصطف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات والشباب وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد، وتم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم وذلك وسط تواجد أمني من قبل قوات الشرطة أمام اللجان لتأمينها من الخارج.

وأشارت المحافظ، إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، تتابع الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة منذ بداية فتح اللجان.

ووجهت الدكتورة منال، كلمة إلى مواطني دمياط، للحث على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.