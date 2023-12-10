فرحة سيدات «الشروق» بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.. زغاريد وأعلام

تشهد المقار الانتخابية في مدينة الشروق إقبالًا مستمرًا من المواطنين من أجل المشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث تشهد الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأول للعملية الانتخابية، زيادة في أعداد الناخبين.

وأعربت سيدات مدينة الشروق، عن فرحتهن بمشاركتهن في هذا اليوم الديموقراطي، من خلال الزغاريد والتلويح بالأعلام، كما شهدت الساعات الأخيرة من نهار اليوم الأول ازدحامًا ملحوظًا وطوابير طويلة أمام اللجان الانتخابية بالشروق.

وزاد تواجد الأسر في هذه الساعات من النهار، حيث اصطحب الكثير أطفالهم معهم، للتواجد في هذا اليوم الوطني، ومشاركة الاحتفالات.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد، وتستمر على مدار 3 أيام لتنتهي الثلاثاء من الشهر ذاته، أما عن المرشحين الرئاسيين فهناك 4 مرشحين على المواطن الاختيار من بينهم وهم: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.