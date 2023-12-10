استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية في سوهاج: بنرد الجميل لبلدنا

يستمر أهالي محافظة سوهاج، في جميع أنحاء المراكز من طما شمال الى مركز البلينا جنوبا، وسط حالة من الفرحة والسعادة بين الأهالي.

وقال سيد خالد، 65 عاما، يقيم بناحية مركز سوهاج، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية، واجب قومي، وحق دستوري لكل مواطن مصري.

ويضيف جمال السيد، يبلغ من العمر 40 عاما، يقيم بناحية قسم أول سوهاج، أننا جئنا لنرد الجميل لدولتنا، وللحافط على الأمن والأمان التي اكتسبتاه طوال 9 سنوات الماضية.

وكان قد قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، بجولة ميدانية تفقد خلالها سير الانتخابات الرئاسية بلجان مدرسة الشهيد طيار بحي غرب سوهاج، يرافقه اللواء محمود تيمور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والعميد محمد شعيب عضو هيئة الرقابة الإدارية بسوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج. واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير العملية الانتخابية بجميع اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر، مناشدا جميع المواطنين بممارسة حقهم الدستوري، والنزول للمشاركة في العرس الانتخابي.

وشدد محافظ سوهاج على جميع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأحداث التي تتم بجميع اللجان الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتأكد من انتظام سير العملية الإنتخابية وتذليل أية معوقات.