سيدات بني مزار يتصدرن المشهد الانتخابي بالمنيا: لاستكمال مسيرة التنمية

شهدت اللجان الانتخابية بالمنيا إقبالًا كبيرًا من الناخبين، اليوم الأحد، في أول أيام الانتخابات الرئاسية 2024، وسط مشاركة واسعة من سيدات بني مزار اللاتي تصدرن مشهد العملية الانتخابية في المحافظة.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قالت زينب محمود، إحدى الناخبات من بني مزار، إنّها حرصت على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، للتعبير عن رأيها في اختيار رئيسًا للبلاد.

فيما أعربت أميمة عبدالحميد، من مركز بني مزار، عن سعادتها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «الانتخابات حق أساسي للمواطن، ويجب أن يمارسه بكل قوة».

تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد

أمّا فاتن إبراهيم، ناخبة من بني مزار، فقالت إنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب على كل مواطن، مشيرة إلى أنّها تأمل في أن يختار الشعب رئيسًا قادرًا على تحقيق التنمية والاستقرار في البلاد.