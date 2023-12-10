حزب «المصريين» يثمن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية: غير مسبوقة

أشاد محمد نافع، مساعد رئيس حزب «المصريين»، بالمشاركة التاريخية والمشرفة في الانتخابات الرئاسية 2024، واصفا إياها بأنها غير مسبوقة، مقارنة بكل الاستحقاقات الانتخابية السابقة.

إقبال كثيف على اللجان

وأشار في بيان صحفي إلى أن المشاركة الإيجابية لم تأت من فراغ، وإنما جاءت من خلال وعي وإدراك المصريين بجميع المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية، وفي مقدمتها التداعيات السلبية والخطيرة للأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف أن أن المصريين على مدار التاريخ يبهرون العالم من خلال مساندتهم ودعمهم الكاملين لمؤسسات الدولة؛ للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحماية حدودها، موجها الشكر لكل من شارك في هذه الملحمة الوطنية.

ودعا مساعد رئيس حزب المصريين جموع المصريين إلى ممارسة حقوقهم الدستورية والمشاركة الإيجابية بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، كونها واجب وطني وتعكس المستوى الثقافي والوعي الحضاري للشعب المصري.