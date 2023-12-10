استمرار توافد الناخبين في القاهرة الجديدة والأسمرات على مقار الانتخابات الرئاسية

شهدت مدرسه تحيا مصر 1 في حي الأسمرات، استمرار توافد الناخبين، خلال اليوم الأول بالانتخابات الرئاسية، إذ أصر عدد كبير من المواطنين مصاحبة أطفالهم، ليدلوا بأصواتهم خلال العملية الانتخابية.

واستمر المواطنون بمنطقة القاهرة الجديدة، التوافد على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية 2024، التي يتنافس فيها أربعة مرشحين على منصب رئيس الجمهورية لولاية رئاسية، مدتها 4 سنوات.

وشهدت لجنة الشهيد أحمد أبو العنيين خلال الساعات الأخيرة من انتهاء اليوم الأول لعملية التصويت، إقبال العشرات من المواطنين، للإدلاء بأصواتهم.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا، بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، عبر موقعها الإلكتروني، الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ثم الدخول علي أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، يختار الوافد المحافظة التابع لها، ويظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين علي الوافد الذهاب إليها.