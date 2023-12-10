«العاملون بمياه الإسكندرية» يشاركون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 (صور)

أدلى العاملون بشركة مياه الإسكندرية، بأصواتهم في أول ايام التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث توجهوا إلى اللجان الانتخابية المخصصة لهم، لأهمية دور المواطن في المشاركة والاقتراع.

وكان على رأس الوفود المشاركة بالعملية الانتخابية، المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الإسكندرية والقيادات ورؤساء القطاعات، الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم، لتشجيع العاملين بالشركة على المشاركة الإيجابية.

رئيس مياه الإسكندرية: مواجهة كافة التحديات والصعوبات

وأكد رئيس شركة المياه في تصريحات صحفية، أنه يتابع سير العملية الانتخابية من خلال غرفة السيطرة والتحكم بكوم الدكة.

وشدد على أهمية الوقوف يداً بيد وكتفاً بكتف لمواجهة التحديات والصعوبات، للوصول بمصر إلى بر الأمان والاستقرار.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

وأشار رئيس الشركة، إلى أن ذلك إيمانا بدور المواطن المصري في المشاركة الإيجابية بالإنتخابات الرئاسية، وحث العاملين بالشركة على المشاركة بانتخابات الرئاسة الحالية، والتي تستمر أيام 10 و 11 و 12 من شهر ديسمبر الحالي.