توزيع «مصاحف وسبح» على روح شقيق أحمد حلمي بمسجد الشرطة

أعد الفنان أحمد حلمي مجموعة من المصاحف والسبح لتوزيعها على المعزيين في شقيقه خالد داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك كصدقة جارية على روح أخيه.

وتوفي شقيق الفنان أحمد حلمي، صباح الجمعة الماضي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة في بنها أودت بحياته، وشيعت جنازته من أحد المساجد هناك بحضور أحمد حلمي وزوجته منى زكي، واللذين دخلا في حالة من البكاء الشديد أثناء مراسم الدفن.

وحرص أحمد حلمي على إقامة عزاء لشقيقه في بنها، مساء الجمعة الماضي، وذلك قبل العزاء المقرر إقامته، بعد قليل، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد