الفنان أحمد حلمي يطلب الدعاء لشقيقه الراحل

طلب الفنان أحمد حلمي من جمهوره الدعاء لشقيقه الأكبر خالد حلمي، الذي كان قد رحل عن عالمنا منذ يومين، وتم تشييع جثمانه في مسقط رأسه بمدينة بنها.

أحمد حلمي يطلب الدعاء لشقيقه

وشارك الفنان أحمد حلمي جمهوره بصورة له مع شقيقه خالد حلمي عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك وعلق عليها قائلا «نسألكم الدعاء لأخويا خالد».

يذكر أن عزاء خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي سيقام مساء اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.