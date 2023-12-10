نبيلة عبيد تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية: «المشاركة من مصلحتنا»

حرصت الفنانة نبيلة عبيد، على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، بلجنتها الانتخابية في الدقى، إذ عادت من سفرها خصيصًا للمشاركة في العرس الانتخابي بأول أيامه، والذي انطلق في التاسعة من صباح اليوم، بحضور حشد جماهيري كبير.

وأوضحت نبيلة عبيد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر تواجه العديد من التحديات، ولابد من التغلب عليها، والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأنها من مصلحتنا.

وأضافت نبيلة عبيد، قائلة: «افتكروا اللي فات علشان تعرفوا اللي قلبه على مصر».

وتستمر فعاليات العملية الانتخابية والإدلاء بالأصوات في صناديق الاقتراع على مدار 3 أيام متتالية، بدءًا من اليوم حتى الثلاثاء المقبل.