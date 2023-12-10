«عمليات التنسيقية»: طوابير أمام اللجان الانتخابية للوافدين.. وتزايد الإقبال بالمحافظات

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية، متابعة ورصد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقامت الغرفة برصد 7630 لجنة في 27 محافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية، مؤكدة انتظام العملية الانتخابية في ظل تيسير إجراءات التصويت على الناخبين، ولم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، وتم غلق باب التصويت في بداية ساعة الراحة في الساعة الثالثة عصرا وفقا للمواعيد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

الانتخابات الرئاسية 2024

ورصد متابعو التنسيقية تزايد الإقبال في معظم المحافظات، وتم رصد حشود وامتداد الطوابير أمام اللجان لمسافات تتجاوز عشرات الأمتار، ووجود إقبال كبير في اللجان في مختلف المحافظات.

ورصدت الغرفة ازدحاما وحشودا كبيرة من الناخبين في لجان الوافدين التي خصصتها الهيئة الوطنية للانتخابات للمغتربين في كل محافظة، كما تلاحظ إقبال من الشباب والمرأة في لجان عديدة.

كما رصدت تفقد عدد من المنظمات الدولية للجان الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة العملية الانتخابية.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وتجري عملية الانتخاب على 3 أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر في 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا ويتابع العملية الانتخابية:

-24 سفارة و67 دبلوماسيا

- 14 منظمة دولية بـ 220 متابعا

- 62 منظمة مجتمع مدني محلي بـ 22 ألفا و340 متابعا

- 115 وسيلة إعلامية وصحيفة دولية بـ 528 متابعا

- 70 وسيلة إعلامية محلية بـ4218 صحفيا وإعلاميا.

وتستمر غرفة العمليات المركزية في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.