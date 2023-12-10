رئيس حزب النور: العملية الانتخابية تسير بصورة جيدة اليوم

قال محمد منصور، رئيس حزب النور، إن العملية الانتخابية 2024، بدأت اليوم بصورة جيدة، وإذا استمرت بهذا الشكل على مدار الثلاثة أيام، ستظهر مصر بصورة مشرفة وقوية أمام المتربصين بها، الذين يريدون أن تستجيب لضغوطهم.

وأضاف «منصور»: «نحتاج إلى تماسك الجبهة الداخلية والانتخابات صورة من صور تماسك الجبهة الداخلية، لذلك أدعو جموع المصرين للنزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وتابع: «أدعو الجميع لمواصلة النزول، والتبكير في النزول، بحيث لا ينظر اليوم الثالث، ولكن النزول اليوم أو غدا، ولا يتأخر، لكي نظهر هذه العملية الاستحقاق السياسي هذا بصورة جيدة تعبر عن قوة مصر وتماسك الجبهة الداخلية في مواجهة المتربصين الذين يريدون أن تستجيب وضغوطهم».

وواصل: «حزب النور والغرفة المركزية التابعة للحزب من أول يوم ترفع التقارير الجيدة من أعضاء الحزب على مستوى الجمهورية حول إقبال الجماهير على الانتخابات، ونتمنى استمرار الإقبال حتى ينتهي السباق الانتخابي».