نجوم الرياضة يشاركون في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

حرص عدد من نجوم الرياضة في مصر على المشاركة في الانتخابات الرئاسية في يومها الأول، حيث أدلى لاعب منتخب مصر السابق محمد زيدان، بصوته داخل لجنة مدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس، بعد استقبال حافل من الشباب لأحد أهم نجوم الجيل الذهبي، وخلال تصريحات لـ«الوطن» قدم نصيحة للشباب، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية.

وأكد «زيدان» الذي أتى إلى لجنة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس بصحبة مدير أعماله، خلال تصريحات لـ«الوطن»، على أهمية المشاركة في العملية الإنتخابية، قائلا إن المشاركة شيء إيجابي وواجب وطني يقتدي به الأجيال الجديدة، ونصح الشباب بالنزول والأدلاء بأصواتهم: «الشباب هما المستقبل كله، وبطالبهم يكونوا قدوة للأجيال القادمة والأطفال ويشاركوا وينزلوا وينتخبوا ويكون ليهم رأي وصوت».

وقدم «زيدان» خلال تواجده في المقر الانتخابي رسالة للرئيس القادم قائلاً: «رسالتي ليه إن إحنا معاك وعايزين نفضل عايشين في أمان وبلدنا تفضل في أمان وقوية ولها صوت مهم في الوطن العربي والعالم، وبنسندك بكل اللي نقدر عليه وكل المصريين في ضهرك».

كريم حسن شحاتة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

وأدلى الإعلامي كريم حسن شحاتة بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مدرسة الأوقاف الثانوية بمنطقة المهندسين بمحافظة الجيزة.

وقال «شحاتة» إنه حريص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، كما أنه يرى إقبالا كبيرا من جانب المواطنيين على الاشتراك في العملية الانتخابية.

وأضاف شحاتة لـ«الوطن»، أنه لم يأخذ دقائق معدودة في الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، موجها رسالة للشباب قائلا: «لازم تنزلوا وتشاركوا وتقولوا رأيكم، لأن هذا مستقبلكم في المقام الأول».

جمال حمزة: الدولة تمر بنجاحات ومشروعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة

بدوره، وجَّه جمال حمزة، المدير الفني لقطاع الناشئين بنادي الزمالك، رسالة خاصة للشعب المصري، من أجل مواصلة الاستمرار في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والعمل على اختيار مستقبل مثالي للدولة المصرية.

وقال «حمزة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «لا بد أن يكون الشعب المصري إيجابيا في مسألة الانتخابات الرئاسية، ويشارك بكل قوة، خاصة أن الدولة تمر بنجاحات ومشروعات غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة».

وتابع: «بالتأكيد هكون متواجد في الانتخابات الرئاسية، تم تحديد الموعد الخاص بي غدا الاثنين، وسأشارك في الانتخابات من أجل مستقبل مميز لمصر».

البناني: سعيد بمشهد الانتخابات الرئاسية

فيما أبدى عماد البناني، رئيس اللجنة التنفيذية السابقة التي كانت تدير نادي الزمالك، سعادته البالغة بالمشهد الخاص بالانتخابات الرئيسية في مصر، مؤكدا أن ما يحدث أمر رائع من الشعب المصري.

وأكد «البناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «المشهد الانتخابي في مصر رائع للغاية، ولا بد من مواصلة الاستمرار في هذا الأمر الرائع حتى نهاية الأيام الخاصة بالانتخابات الرئاسية».

وتابع: «تواجدت في الخارج خلال الفترة الماضية، وعدت إلى مصر اليوم، وسأدلي بصوتي في الانتخابات غدا الاثنين في إحدى اللجان المتواجدة في منطقة المعادي، من أجل استمرار نجاح هذا البرتوكول الرائع».

فضل يشارك في الانتخابات

وحرص محمد فضل، نجم النادي الأهلي السابق، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، بالهيئة العامة للمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عند تقاطع شارع نادي الصيد وزارة الزراعة.

وأكد فضل لـ«الوطن»، أن الانتخاب واجب وطني وأمر ضروري وحتمي على المواطنين بأن يدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، من أجل مستقبل أفضل وحياة أفضل، وحث جميع المواطنين علي ضرورة الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية.

بطل الأولمبياد يدلي بصوته

حرص أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث الأولمبي وصاحب فضية أولمبياد طوكيو 2020 على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024.

وأدلى الجندي بصوته صباح اليوم الأحد، ودعا جميع الرياضيين على المشاركة في العملية الانتخابية والإدلاء بأصواتهم في الأجواء الديمقراطية التي تعيشها البلاد.

كما حرص أعضاء اتحاد الخماسي وأعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

السباح العالمي الحسيني يدلي بصوته بالانتخابات ضمن حملة ذوي الاحتياجات

وشارك السباح العالمي محمد الحسيني في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم.

وأكد والد الحسيني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أن محمد الحسيني أدلى بصوته اليوم، ضمن فعاليات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية، وحرص على الحصول على حقه في التصويت بالانتخابات واختيار من يراه مناسبا».

وتابع: «محمد يشارك ضمن حملة مواطن لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تسهيل كل الأمور لزملائه في العملية الانتخابية».