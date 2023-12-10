مع دخول العدوان يومه الـ65..مظاهرة في الرباط لدعم غزة والتنديد بجرائم الاحتلال

شهدت مدينة الرباط بالمملكة المغربية، مظاهرة حاشدة اليوم الأحد، شارك فيها آلاف المغاربة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللتنديد بالعدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، الذي دخل يومه الـ65، حيث أكد المتظاهرون رفضهم التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

وذكرت وكالة «رويترز» للأنباء أن المتظاهرين رفعوا لافتات وأعلام فلسطين، ومجمسات للمسجد الأقصى، وصوراً لبعض الشهداء الفلسطينيين، الذين سقطوا في العدوان الإسرائيلي المستمر، واختار المتظاهرين التظاهر اليوم الأحد 10 ديسمبر، تزامنا مع ذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وردد المتظاهرون هتافات منها «غزة عزة رمز الغزة»، و«فلسطين مش لللبيع»، وجاءت التظاهرات في وقت التعبئة الشعبية لرفض المغاربة العدوان الإسرائيلي على غزة، خاصةً أن يوم 10 ديسمبر يمثل ذكرى قطع العلاقات بين المملكة المغربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي في عام 2000 بعد محاصرة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في الضفة الغربية، وارتكاب «مجزرة جنين»، وجرى استئناف العلاقات بين الجانبين في نفس اليوم، 10 ديسمبر 2020، لذا خرجت التظاهرات اليوم، تنديداً بالوضع الإنساني المتدهور في غزة.

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

تأتي التظاهرة بالتزامن مع مرور 65 يوماً للعدوان المستمر لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي خلف أكثر من 18 ألف شهيد، كما بدأت قوات الاحتلال تنفيذ عمليات توغل برية في عدة مناطق بأنحاء قطاع غزة.