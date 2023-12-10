انهيار شقيقة أحمد حلمي في عزاء أخيها (صور)

انهارت شقيقة الفنان أحمد حلمي من البكاء في عزاء شقيقها خالد حلمي، المقام حاليا بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وحرص أحمد حلمي على احتضانها والشد من أزرها.

وفاة شقيق أحمد حلمي

وكان خالد حلمي توفي بمدينة بنها، صباح الجمعة الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، وأعلن حلمي خبر الوفاة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشيع أحمد حلمي جثمان شقيقه من أحد المساجد بمدينة بنها، وانهار باكيا أثناء دفن أخيه بمقابر العائلة، حيث رافقته زوجته الفنانة منى زكي التي لم تتمالك دموعها أثناء مراسم الدفن.

عزاء شقيق أحمد حلمي

وحرص أحمد حلمي على تلقي العزاء في شقيقه بمسقط رأسه، مساء الجمعة الماضي، وقرر حينها إقامة عزاء آخر لشقيقه، مساء اليوم، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.