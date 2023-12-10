«الحاجة سكينة» 90 عاما تدلي بصوتها في الانتخابات: «عشان عيون مصر»

تحلت سيدة مسنة تجاوزت التسعين من عمرها بالوعي والحرص على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث حضرت مبكراً إلى لجنة الاقتراع متكئة على عصا، للإدلاء بصوتها فور فتح اللجان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

وأظهرت السيدة المسنة، التي خط العمر على وجهها الكثير من التجاعيد، عزمها على ممارسة حقها الدستوري في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، رغم تقدمها في العمر وصعوبة الحركة.

وتمثل مشاركة هذه السيدة في الانتخابات الرئاسية، نموذجاً يحتذى به في المشاركة السياسية والوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات كحق وواجب وطني.

الحاجة سكينة العطافي، صاحبة الـ90 عاما، وقفت أمام لجنة مدرسة الشهيد فرحات ببيلا بمحافظة كفر الشيخ، تترقب فتح لجان الاقتراع منذ الصباح الباكر، للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، من أجل مستقبل أفضل لمصر.

«سكينة»: صليت الفجر ونزلت قعدت قدام اللجنة

قالت الحاجة سكينة لـ«الوطن»: «طول الليل صاحية ومستنية النهار يطلع عشان انزل أشارك في الانتخابات، صليت الفجر ونزلت قعدت قدام اللجنة عشان استفتح اللجنة وابقي أول واحدة تحط صوتها».

أضافت «سكينة»: «نزلت عشان خاطر مصر أنا خلاص يومين وماشية، إنما أنا بنزل أشارك عشان خاطر أحفادي والشباب، والأهم عشان خاطر عيون مصر، وبحب أوي انزل الانتخابات ودايما بشجع أهلي وجيراني على النزول في أي انتخابات سواء كانت رئاسية، أو استفتاء أو انتخابات مجلس نواب وشيوخ».

عاصرت حكام مصر من الملك فاروق إلى الرئيس السيسي

منذ العهد الملكي ووصولا إلى العصر الجمهوري شاركت «سكينة» في كافة الاستحقاقات الانتخابية، تقول: «أنا حضرت الملك فاروق والرئيس عبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي، وطول الفترة دي كنت بنزل وبشارك في الانتخابات، وبإذن الله هفضل أشارك طول ما أنا عايشة، وحتى لو بقي عندي 100 سنة، وده عشان خاطر عيون مصر».