مسيرة حاشدة بجامعة القاهرة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية (صور)

انطلقت اليوم، مسيرة طلابية حاشدة لطلاب أسرة من أجل مصر وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة القاهرة؛ للحث على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.

وخرج الطلاب من كلية دار العلوم مرورا بكليات التجارة والعلوم والآداب والحقوق وصولا إلى مبنى رئاسة الجامعة، ثم التوجه للجنة الانتخابية في مدرسة السعيدية للإدلاء بأصواتهم الانتخابية.

المسيرة جاءت بناء على رغبة الطلاب

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة لـ«الوطن»، أن المسيرة جاءت بناء على رغبة الطلاب في التعبير عن إرادتهم السياسية بشكل منظم، وتعد رسالة من طلاب جامعة القاهرة إلى المجتمع بأن الشباب المصري يعبر عن إرادته ويدرك قيمة الديمقراطية.

والجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الثلاثاء المقبل.