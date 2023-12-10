«حماة الوطن»: مشاركة مختلف فئات المجتمع في التصويت تشير للوعي السياسي بمصر

أدلت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، بصوتها في مدرسة الإعدادية بنين بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ.

وأوضحت في تصريح لـ«الوطن» أن اللجان الانتخابية اتسمت بالتنظيم وسرعة انتهاء إجراء التصويت، لافتة إلى أن مختلف فئات المجتمع شاركت في التصويت، ما يدل على حالة الوعي السياسي في المجتمع المصري.

وأكدت أمين الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، ان المشاركة السياسية حق دستوري لكل مواطن ويجب أن يحرص عليه، لافتة إلى ضرورة توعية الأبناء بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.