النائب خالد بدوي: المشاركة الكثيفة في الانتخابات تؤكد حرص الشعب على استقرار الوطن

أدلى النائب خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، داعيا المواطنين لضرورة المشاركة الإيجابية والنزول إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري.

وأوضح أن المشاركة الكثيفة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية، تؤكد حرصه على أمن واستقرار الوطن والوقوف خلف مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى أنها دليل على وعي الشعب المصري، الذي يسعى اختيار من يقود البلاد خلال السنوات المقبلة.

الانتخابات الرئاسية 2024

وعبر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن ثقته فى الشعب المصري، الذي دائما يقف بجانب وطنه فى جميع الأزمات والتحديات، مؤكدا أن الشعب المصري سيبهر العالم من خلال مشاركته بشكل كثيف فى هذه الانتخابات وسيعطي رسالة للجميع.

وانطلق صباح اليوم الأحد، ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الانتخابات على مدار ثلاثة أيام وهم (10-11-12) ديمسبر 2023، وبدأت اللجان في استقبال الناخبين من الساعة 9صباحا وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات.