بكاء أحمد حلمي في عزاء شقيقه (صور)

دخل الفنان أحمد حلمي في نوبة بكاء شديدة، أثناء تلقيه عزاء شقيقه خالد، المقام حاليا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وتوافد عدد من النجوم والنجمات لتقديم واجب العزاء للفنان أحمد حلمي، في وفاة شقيقه خالد حلمي الذي غيبه الموت، صباح الجمعة الماضية، في بنها.

ووصل إلى مكان العزاء سيد رجب، هشام ماجد، دنيا عبدالعزيز، المخرج أشرف فايق، ومجدي كامل، وزوجته مها أحمد، الذين حرصوا على مواساة أحمد حلمي، بعد أن بدت ملامحه شاحبة تأثرا برحيل شقيقه.

وكان أحمد حلمي، قرر إقامة عزاء ثان لشقيقه بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد إقامته عزاء لأهل بلدته في بنها، مساء الجمعة الماضية، وذلك لإتاحة الفرصة لأصدقائه من داخل الوسط الفني وخارجه لتعزيته في وفاة شقيقه.

وأعلن أحمد حلمي خبر وفاة شقيقه خالد، صباح الجمعة الماضية، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، وشارك في تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، ودخل في حالة من البكاء الشديد على رحيل أخيه.