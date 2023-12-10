«مستقبل وطن» الشرقية: إقبال الناخبين في اليوم الأول عكس وعي الشعب

أعرب الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ عن امتنانه، بالحشود الكبيرة التي بدأت من صباح اليوم الأول للعملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024، لافتا الي انه انعكاس يدل علي وعي الشعب المصري لا سيما الشباب والمرأة، وأظهرت الحشود معدن الشعب الأصيل الذي يعي جيدا المخاطر والمؤامرات التي تحاك بالدولة المصرية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أمين مستقبل وطن بالشرقية في بيانه اليوم، أن الحزب مستمر في تنظيم مسيراته التوعوية، بجانب حشد كوادره وأعضاءه، فضلا عن تكليفات أمانة الشباب والعمل الجماهيري بتسهيل العملية الانتخابية امام كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بكافة لجان محافظة الشرقية، تنفيذا لتعليمات أمانة التنظيم المركزية برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن.

حزب مستقبل وطن بالشرقية

واشاد محمد سليم بالتسهيلات التي قدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وكافة المديريات الخدمية التي وقفت بحيادية تامة، الأمر الذي عكس رؤية المرشح عبدالفتاح السيسي، الذي دعا لانطلاق جمهورية جديدة قامت أواصلها على الديمقراطية، واهتمت ببناء الإنسان سياسيا واجتماعيا وثقافيا.