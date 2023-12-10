«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ17700 شهيد

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الأراضي الفلسطينية منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 17975 شهيدا بينهم 17700 في قطاع غزة، ونحو 51300 جريح.

الضحايا من الشهداء والمصابين غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية أن الضحايا من الشهداء والمصابين غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحة الفلسطينية في تقريرها، اليوم الأحد، أنه في الفترة ما بين 7 أكتوبر حتى مساء أمس السبت، استشهد ما لا يقل عن 17700 مواطن في قطاع غزة، وجرح أكثر من 48 ألفا، 70% منهم من الأطفال والنساء، بينما ارتفع عدد الشهداء في الضفة بما فيها القدس المحتلة إلى 275 شهيدا، و3300 جريح، فيما لا يزال الآلاف في غزة في عداد المفقودين.

القصف يتواصل من الجو والبر والبحر

ويتواصل قصف الاحتلال العنيف من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة، مع استمرار العدوان البري في الأجزاء الشرقية من مدينة غزة وجباليا ومخيم النصيرات للاجئين، والمناطق الشرقية من محافظة خان يونس.