جوتيريش يعد باستمرار دفاعه عن الفلسطينيين: «أعدكم لن أستسلم»

وعد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أنه لن يستسلم في أزمة غزة، ودفاعه عن الشعب الفلسطيني الأعزل ضد حرب الإبادة، التي يتعرض لها من الاحتلال الإسرائيلي.

لا حماية فعالة للمدنيين في غزة

وقال جوتيريش في كلمة متلفزة له: «الأسبوع الماضي أرسلت رسالة لرئيس مجلس الأمن القومي ذكرت فيها المادة 99 للمرة الاولى منذ تسلم منصبي وذكرت في الرسالة أنه لا حماية فعالة للمدنيين في غزة وأن منظومة الرعاية الصحة تشهد انهيارًا كاملًا وان توقع انهيار العام في القطاع في وقت قريب وقد يتفاقم الوضع في وقت أقرب مع انتشار الأمراض المعدية».

طالبت مجلس الأمن بالعمل من أجل تلافي الكارثة

وأضاف جوتيريش: «طالبت مجلس الأمن بالعمل من أجل تلافي الكارثة وطالبت مجددًا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لكن للأسف عجز المجلس عن اتخاذ قرار في هذا الشأن ولكن هذا لا يعني أن الأمر بات أقل ضرورة وأعدكم أنني لن أستسلم».

ويتعرض الشعب الفلسطيني لحرب إبادة وتهجير قسري من جانب الاحتلال الإسرائيلي، أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والضفة الغربية.