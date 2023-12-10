طوابير المواطنين أمام لجان انتخابات الرئاسة في أكتوبر (صور)

تشهد لجان مدارس مدينة السادس من أكتوبر، التابعة لمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأخيرة من التصويت في اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، إذ أبدى المواطنون سعادتهم بالمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مرشحهم.

ويدلي المصريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر بين أربعة مرشحين هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي رمز «النجمة»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رمز «النخلة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رمز «الشمس»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رمز «السلم».