رئيس جامعة قناة السويس: آلاف الطلاب المغتربين شاركوا في الانتخابات الرئاسية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن آلاف الطلاب المغتربين شاركوا اليوم الأحد، في أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية المصرية.

وأضاف «مندور» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجامعة عملت على تسهيل عملية التصويت للطلاب بمعرفة أماكن لجانهم الانتخابية عبر أماكن محددة داخل الجامعة، وتوفير وسائل المواصلات للراغبين في التوجه إلى اللجان.

وقال مندور، إن معظم الطلاب أدلوا بأصواتهم في لجنة محطة قطار الإسماعيلية، ولجنة المنطقة الحرة للاستثمار على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي، مشيرا إلي أن الجامعة عقدت عدة ندوات لتوعية الطلاب والعاملين في الجامعة بحقوقهم الدستورية وواجبهم الوطني.

رئيس الجامعة يدلي بصوته في الانتخابات

وأدلى الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة الوحدة العربية بدائرة قسم ثالث الإسماعيلية، ودعا طلاب الجامعة وطلاب جامعة الإسماعيلية الأهلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وشهدت لجان الإسماعيلية على مدار اليوم الأول من عملية التصويت، إقبالا كبيرا من المواطنين بمختلف أعمارهم، خاصة لجنة مدرسة الشهيد جواد حسني والسادات بحي ثان، ولجنة مدرسة فاطمة الزهراء بحي أول ومدرسة أبو خروع بمركز ومدينة أبو صوير.