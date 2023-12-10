وكيل البابا تواضروس بالإسكندرية يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى القمص إبرام إميل وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، اليوم الأحد، بصوته في الانتخابات الرئاسية، وذلك في لجنة مدرسة الشهيد مقدم شريف محمد عمر بقسم سيدي جابر، وهي اللجنة المسجل بها اسمه في الجداول الانتخابية.

وكيل البابا تواضروس: الكنيسة تشجع الجميع على المشاركة

وعقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، أكد القمص في تصريحات صحفية، أنّ الكنيسة المصرية على مر العصور، لها دور وطني كبير تؤديه بإخلاص، وانطلاقا من هذا الدور، شجعت الجميع خلال الفترة الماضية على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد بالتسهيلات المقدمة من القائمين على العملية الانتخابية، ومنها معرفة الرقم في الكشف قبل الحضور، لافتا إلى أن استمرار العملية الانتخابية ثلاثة أيام، يسهل الأمور على المواطنين.