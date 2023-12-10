رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة تدلي بصوتها في الانتخابات

أدلت الدكتورة عبير عصام رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، اليوم الأحد بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024 باللجنة المنعقدة بمدرسة الثانوية بنات بالحي السابع بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة وذلك في أول أيام التصويت في انتخابات الرئاسة التي يتم إجراؤها ايام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

المشاركة في الانتخابات واجب وطني

وقالت عصام، إن المشاركة في الانتخابات واجب وطني وحق دستوري لاستكمال إنجازات الدولة غير المسبوقة والتاريخية في السنوات الماضية حيث شهدت مصر نهضة حضارية واستقرارا اقتصاديا وسياسة خارجية وداخلية متزنة حافظت على موقعنا الريادي في المنطقة العربية وعلى المستويين الإقليمي والدولي.

وأكدت رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة، أن الجمعيات الأهلية والمؤسسات لها دور توعوي وجماهيري كبير جداً ومؤثر لأنها تضم كافة الفئات المستفيدة من سياسات الدولة والمشروعات التنموية، موضحة أن الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية والمؤسسات بالجيزة يضم نحو 8 آلاف جمعية تخدم بقع جغرافية مهمة بمحافظة الجيزة والتي تضم 12 مليون نسمة.

توفير مظلة للحماية الاجتماعية

وأشارت إلى أن الاتحاد قام بتنظيم عدد من المؤتمرات الحشد الجماهيري ورفع الوعي بأهمية النزول إلى الانتخابات والمشاركة في التصويت في مناطق إمبابة والوراق وكافة مراكز ومدن محافظة الجيزة من خلال عرض أفلام وثائقية لما حققته مصر من تطور ملموس اقتصادي واجتماعي وتنموي، بجانب توعية المواطنين بالنتائج الايجابية للمبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة والمشروعات القومية وكيف أثرت في تحسين حياة المواطنين وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية، وانشاء المجمعات الصناعية والمبادرة الوطنية لتعميق الصناعة ابدأ وغيرها من المبادرات والمشروعات القومية في مختلف المجالات.