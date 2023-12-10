«إكرام» تدلي بصوتها في الانتخابات على كرسي متحرك بالبحيرة: واجب وطني

حرصت الناخبة إكرام عبداللاه، ابنة مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية على الكرسي المتحرك بصحبة أطفالها، مشيرة إلى أن صوتها الانتخابي يسهم في اختيار رئيس الجمهورية، الذي ينعكس بدوره في الحفاظ على مستقبل أولادها.

وأوضحت «عبداللاه» أنها حرصت على الحضور بصحبة طفليها للإدلاء بصوتها الانتخابي، لتحديد مستقبلهم من خلال اختيار رئيس جمهورية منتخب، قادر على حماية ثروات مصر.

الانتخابات الرئاسية حق وطني

ناشدت ابنة دمنهور، أهالي محافظة البحيرة في النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، كونها حق دستوري وواجب وطني، وتابعت قائلة «لازم يكون أعبر عن صوتي واختار الرئيس اللي يستحق.

أكد الدكتورة نهال بلبع، نائب اللجان الانتخابية، تجهيز وإعداد المقار الانتخابية والبالغ عددها 672 مركزا انتخابيا بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلى 24 لجنة للوافدين، لاستقبال أكثر من 4 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.

أكدت نائب محافظ البحيرة، أنه جرى إلغاء كافة الإجازات والراحات ورفع حالة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية ومديريات الخدمات، وذلك بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكافة المراكز الانتخابية واللجان العامة.