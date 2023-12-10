رامي إمام وشريف عرفة يعزيان أحمد حلمي في وفاة شقيقه

بدأ منذ قليل، توافد عدد كبير من الفنانين على مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد؛ لتقديم واجب العزاء في خالد حلمي، شقيق الفنان أحمد حلمي، الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضي.

ووصل إلى مسجد الشرطة لتقديم واجب العزاء للفنان أحمد حلمي، كل من المخرج رامي إمام، وكذلك شريف عرفة، وفيفي عبده، وبشرى، ووفاء صادق، ومجدي بدر، ومراد مكرم، وتامر حبيب، ووفاء صادق، ومحمد الغيطي.

وفاة خالد حلمي

وكان خالد حلمي توفي بمدينة بنها، صباح الجمعة الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية أودت بحياته، وأعلن حلمي خبر الوفاة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

جنازة خالد حلمي

وشيع أحمد حلمي جثمان شقيقه من أحد المساجد بمدينة بنها، وانهار باكيا أثناء دفن أخيه بمقابر العائلة، حيث رافقته زوجته الفنانة منى زكي التي لم تتمالك دموعها أثناء مراسم الدفن.

وحرص أحمد حلمي على تلقي العزاء في شقيقه بمسقط رأسه، مساء الجمعة الماضي، وقرر حينها إقامة عزاء آخر لشقيقه، مساء اليوم، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.