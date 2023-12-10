كريم عبدالعزيز يواسي أحمد حلمي في عزاء شقيقه.. والأخير ينهار باكيا

يعيش الفنان أحمد حلمي، حالة حزن شديدة منذ وفاة شقيقه خالد، الذي يتلقى عزاءه حاليًا في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني، إذ لم يتمالك نفسه من البكاء أكثر من مرة.

وفور وصول الفنان كريم عبدالعزيز إلى العزاء، انهار أحمد حلمي باكيًا، إلا أنّ كريم ظل يواسيه ويدعمه في ذلك المصاب الأليم.

نجوم الفن في عزاء شقيق أحمد حلمي

ووصل قبل قليل، كل من الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، والفنان جمال سليمان، والممثل محمد ثروت، ومحمد محمود عبد العزيز، ودينا، وجميلة عوض، وأمينة خليل، وعمر جابر وشيكابالا إلى عزاء شقيق أحمد حلمي.

وشيع أحمد حلمي الجمعة الماضي، جثمان شقيقه من أحد المساجد بمدينة بنها، وانهار باكيا أثناء دفن أخيه بمقابر العائلة، حيث رافقته زوجته الفنانة منى زكي التي لم تتمالك دموعها أثناء مراسم الدفن.

وحرص أحمد حلمي على تلقي العزاء في شقيقه بمسقط رأسه، مساء الجمعة الماضي، وقرر حينها إقامة عزاء آخر لشقيقه، مساء اليوم، داخل مسجد الشرطة بالشيخ زايد.