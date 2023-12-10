«فصائل غزة» تعلن تدمير 44 آلية وقتل 40 جندي للاحتلال الإسرائيلي في 48 ساعة

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان رسمي صدر عنها منذ قليل ونقله التلفزيون الفلسطينيى، أن فصائل المقاومة استطاعت خلال الـ48 ساعة الأخيرة، تدمير نحو 44 آلية عسكرية، وقتل نحو 40 جندياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي في كافة محاور الاشتباكات بين الجانبين في قطاع غزة.

استهداف قوة إسرائيلية في غزة

وبحسب البيان، فقد استطاعت المقاومة الفلسطينية تدمير 44 آلية عسكرية كلياً أو جزئياً، في كافة محاور القتال في قطاع غزة، كما استطاعت قتل 40 جندياً، وإيقاع عشرات آخرين من المجندين الإسرائيليين بين قتيل وجريح، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع، بالقذائف المضادة للتحصينات، والقذائف والعبوات المضادة للأفراد، والاشتباك معهم من «مسافة صفر»، وتفجير عدد من المباني بهم، بعد تفخيخها.

ولفت بيان الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، إلى أنه تم استهداف مقر قيادة ميداني، ودكّوا الحشود العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى.