إمام مسجد الحسين: رسولنا الكريم علمنا الإيجابية وتحمل المسؤولية

قال الدكتور مصطفى عبدالسلام، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضى الله عنه، إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن كل شخص لابد أن يكون له دورا إيجابيا، وهذا ما ظهر في موقفه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يبعث، حينما وضع حلا لخلاف القبائل حول من يضع الحجر الأسود مكانه في جوف الكعبة.

وأضاف «عبدالسلام»، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «البيت»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»: «سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أنَّ الإنسان لا يكون أبداً سلبياً، ويهرب من مسئولياته، كان يمكن له أن يقول ليس لى شأن بهذا، لكنه قبل باختيار القبائل له».

وتابع إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه: «القبائل قالت من أول من يدخل علينا من هذا الباب، يقول لنا من يضع الحجر في مكانه، فكان سيدنا النبي قبل بعثته، واقترح عليهم أن يتم وضع الحجر فى قطعة قماش كبيرة وتحمل كل قبيلة من ناحية ويضع هو الحجر بيده الشريفة».