«الجيل الديمقراطي»: المشاركة الإيجابية في الانتخابات دليل على وعي المصريين

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن المشاهد الإيجابية المتعددة التي رأيناها اليوم في الانتخابات تستحق الشكر والدعم، وتحث الآخرين على المشاركة في الأيام المقبلة، وتؤكد وقوف الشعب خلف دولته بكل وطنية وحب.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه لا بد من الحفاظ على هذا المشهد المشرف، إذ يدل ذلك على وعي الشعب المصري، وأنه على درايه بأهمية المشاركة، كونه استحقاق وواجب وطني.