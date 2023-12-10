أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجب علينا المشاركة الإيجابية في بناء الوطن

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، طلب من الناس أن يوطنوا أنفسهم على أن يكونوا إيجابيين، لافتا إلى أن كل شخص فينا يجب أن يكون صابرا ومقبلا على الإيجابية.

كل من يحمل هم الأمة المصرية يكون فردا بأمة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال استضافته على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «بقول لكل شخص متشائم، إن كل من يحمل هم الأمة المصرية يكون فردا بأمة، وهنا يجب علينا المشاركة الإيجابية في بناء الوطن والحفاظ على الوطن، ونحن منتبهون بالله، وعقيدتنا إننا نأخذ بالأسباب، فالكل منتبه إن هذه الدولة محروسة من عند الله».

كل واحد عليه أن يؤدي دوره في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي

واستكمل: «كل واحد عليه أن يؤدي دوره في المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وما تقوم به يعظمه الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يكون المرء صاحب يقين بالله، فما تفعله هو ابتغاء وجه الله».