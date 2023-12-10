استمرار إقبال المواطنين على المقرات الانتخابية قبل انتهاء اليوم الأول

استمر إقبال المواطنين في آخر ساعات اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية 2024، بمدرسة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني، حيث فتحت المقرات الانتخابية أمام الناخبين في تمام الساعة التاسعة صباحا، ومن المقرر أن تغلق في التاسعة مساء، وسط تكثيف أمني هائل من جانب رجال الشرطة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت القائمة النهائية للمرشحين، التي تتضمن المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي فريد زهران، وأخيرا المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة.

وتستمر العملية الانتخابية، على مدار ثلاثة أيام، 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، حيث تفتح المقرات الانتخابية أبوابها أمام الناخبين، في أيام الانتخابات المقررة من التاسعة صباحا، وحتى الساعة التاسعة مساءً، مع وجود تكثيف أمني ملاحظ من رجال الشرطة.