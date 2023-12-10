مستشار لجنة بالشرقية يساعد سيدة على الإدلاء بصوتها داخل «توكتوك»

شهدت الساعات الأخيرة من اليوم الأول للانتخابات الرئاسية 2024 أمام لجنة 31 بمدرسة أحمد أمين العشماوي بمدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية لفتة إنسانية طيبة، إذ ترّجل رئيس اللجنة إلى حيث مكان مواطنة تعاني صعوبة الحركة لمساعدتها في التصويت في الانتخابات، وهي تجلس داخل «توكتوك».

وتلاحظ أن إحدى السيدات كانت تستقل توكتوك وأتت لتدلي بصوتها في اللحنة الانتخابية بمدينة مشتول السوق في لجنة 31 لكنها تعاني صعوبة الحركة، وفي لفتة إنسانية طيبة خرج المستشار محمد سلامة رئيس اللجنة حيث توجد السيدة لمساعدتها.

السيدة تشكر العمل الطيب

من جهتها شكرت السيدة حسن صنيع رئيس اللجنة معبرة عن فرحتها بالعرس الانتخابي وأن هذا يدل على روح المصريين وتضامنهم في المناسبات.

تيسيرا على المواطنين في الانتخابات

وقالت تهاني الحمايدة من أهالي المدينة أنها كانت في محيط اللجنة الانتخابية ورأت المشهد الانساني الجميل لافتة إلى أن مستشاري اللجان يبادرن بمساعدة المواطنين وتقديم كل الميسرات عليهم الرجال والنساء والمسنين لتيسير العملية الانتخابية دون مشقة المواطنين.

تشهد محافظة الشرقية التواجد الأمني المكثف في محيط لجان المحافظة خلال أيام الانتخابات الرئاسية 2024 مع التيسير على المواطنين للوصول إلى مقار اللجان الانتخابية المقرر الإدلاء بأصواتهم بها، فيما تشهد اللجان إقبالا ملحوظا من السيدات والفتيات من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.