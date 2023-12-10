نواب التنسيقية يصوتون في الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

أدلى عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وصوت النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمحافظة القاهرة بمدرسة ابن النفيس بمدينة نصر.

وشارك النائب أحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، في الانتخابات بمدرسة الشهيد عادل غانم خلف نادي البلدية بمدينة المحلة الكبرى.

وأدلى النائب طارق الخولي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بصوته في مدرسة الشهيد حسام حمزة عبدالعزيز الابتدائية بمدينة نصر في محافظة القاهرة.

كما شارك النائب خالد بدوي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الانتخابات بمدرسة الخضارية الابتدائية بمحافظة الشرقية.

وأدلى النائب أحمد مقلد أمين سر لجنة الشؤن العربية عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بصوته بمدرسة المطرية الإعدادية بنين بمحافظة القاهرة.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من اليوم الأحد حتى الثلاثاء، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً.