أبناء النوبة بعابدين يشاركون في الانتخابات الرئاسية: لبينا نداء الوطن

على رأس وفد كبير جاء أبناء المقيمين بحى عابدين في وسط القاهرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

وحرص أبناء النوبة، على التجمع والمشاركة في تقليد يمارسونه في جميع الاستحقاقات الانتخابية، وغيرها من المشاركات السياسية، يقول مصطفى أنور، مسؤل أحد الجمعيات النوبية بعابدين، أن حي عابدين به أكبر تجمع لأبناء النوبة، وجئنا لنلبي نداء الوطن، ونقول نعم للاستقرار والتنمية وحماية البلد.

وأضاف أنور: «جينا نأدي واجبنا، دي بلدنا ولازم نخاف عليها ونحافظ عليها ونحميها، أبناء النوبة يظهرون بشكل مشرف يخطف الأنظار»، وعن كيفية التجمع ولم الشمل والظهور بهذا الشكل المشرف لأبناء النوبة الذي خطف الأنظار في الانتخابات الرئاسية، يقول أنور: «اتجمعنا في مقراتنا، وقسمنا نفسنا مجموعات، وفقا لأماكن اللجان المخصصة لنا».

وحث مصطفى أنور المواطنين على الإيجابية والنزول والمشاركة «الفرصة جات لهم بدون أي توجيه.. انزلوا شاركوا واختاروا».