محافظ كفر الشيخ يتفقد اللجان الانتخابية بمدرسة القنطرة الابتدائية

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مساء اليوم الأحد، يرافقه نائبه عمرو البشبيشى، عددًا من اللجان للاطمئنان على سير وانتظام العملية الانتخابية وسط إقبال كبير من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتي انطلقت اليوم ولمدة 3 أيام، حيث تفقد اللجان الانتخابية أرقام «7، و 8» ومقرها مدرسة القنطرة البيضاء شرق مدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحافظ يطمأن على التجهيزات والإجراءات التي قامت بها أجهزة المحافظة

واطمأن المحافظ، على التجهيزات والإجراءات التي قامت بها أجهزة المحافظة، لتسهيل عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم بكل سهولة ويُسر، مؤكداً على ضرورة توفير كل الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين خلال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، وبخاصةً ذوي الهمم وكبار السن، قائلاً: «أبناء محافظة كفر الشيخ ضربوا أروع الأمثلة في وعيهم السياسي وحبهم لوطنهم عبر المشاركة بقوة في صناديق الاقتراع للتعبير عن إرداتهم، وممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيسهم».

وحّث المحافظ، عموم أهالي محافظة كفر الشيخ للمشاركة بكثافة في العرس الانتخابي لممارسة حقهم الدستوري، والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، كحق دستوري وواجب وطني، مشيراً إلي حرص المحافظة على وضع كافة الإمكانيات التي تضمن نجاح العملية الانتخابية، مراهناً على وعي أبناء محافظة كفر الشيخ في تحقيق أعلى نسبة مشاركة على مستوى الجمهورية.

استقرار وانتظام عملية الاقتراع بجميع اللجان على مستوى المحافظة

وفتحت اللجان الانتخابية بمدن المحافظة أبوابها أمام الناخبين في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لسباق الانتخابات الرئاسية، وسط توافد الناخبين.

وكثفت قوات الشرطة من تأمينها للجان الانتخابية بجميع الدوائر الانتخابية، وانتشرت القوات الخاصة التابعة لقوات الشرطة، أمام البوابات الرئيسية للمقار الانتخابية.

جدير بالذكر، أنّه يُشارك مليوني و339 ألف و800 ناخب في الانتخابات الرئاسية بمحافظة كفر الشيخ، موزعين على 14 لجنة عامة، و508 مراكز انتخابية، بـ524 لجنة فرعية على مستوى المحافظة.