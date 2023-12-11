أفضل صيغة للصلاة على النبي لجلب السعادة.. ذكرها مؤسس جماعة تلاوة القرآن

الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأمور التي تجلب الخير والبركة والسعادة في الدنيا والآخرة للمسلمين، ولذلك حث الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء المسلمين في كافة بقاع الأرض بضرورة الصلاة على النبي الكريم في كل وقت وحين.

فضل الصلاة على النبي محمد

وبخصوص الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أكد «جمعة» أن هناك صلاة ذكرت في كتاب الكنز الثمين في الصلاة والسلام على سيد المرسلين، وهذه الصلاة للشيخ عبد المقصود محمد سالم -رضى الله عنه- مؤسس جماعة تلاوة القرآن الكريم من كتابه (أنوار الحق).

وجاءت نص الصلاة على النبي الكريم الني أسسها مؤسس جماعة تلاوة القرآن كالتالي: «اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاةً تُوَصِّلُنِي إِلَيْهِ، وَتَـجْمَعُنِي عَليْهِ، وَتُقَرِّبُنِي لِـحَضْرَتِهِ، وَتُـمَتِّعُنِي بِرُؤْيَتِهِ، فَأُشُاهِدَهُ عَيَانًا، وَأَرَاهُ يَقَظَةً وَمَنَامًا، وَتَقَعَ عَيْنُ قَلْبِي عَلَى عَيْنِ ذَاتِهِ، وَأَحْظَى بِعَطْفِهِ، وَأَفُوزَ بِـمُنَاجَاتِهِ ، وَاهْدِنِي بِنُورِكَ نُورِ الْيَقِينِ، وَأَيَّدْنِي بِرُوحٍ مِنْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِـمِينَ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِـحِينَ».

أفضل صلاة على النبي محمد

وحول أفضل صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوضح عضو هيئة كبار العلماء أن هناك العديد من الصيغ للصلاة على النبي الكريم ومنها: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ، وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ، إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، وَصَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمِّدٍ ،كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ وَآلِ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

واختتم «جمعة» حديثه بما أخرجه النميري عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: إذا صليتم على النبي ﷺ فأحسنوا الصلاة؛ فإنكم لا تدرون لعل ذلك يُعرض عليه، قال: قلنا: فعلمنا.

قال رضى الله عنه: قولوا: اللهم اجعل صلواتك، وبركاتك ورحمتك، على سيد المرسلين، وإمام المتقين، سيدنا محمد عبدك ورسولك، إمام الخير، وقائد الخير، ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.