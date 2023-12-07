أفضل دعاء عند الاستيقاظ من النوم.. اعرف ماذا كان يقول النبي (فيديو)

أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين باتباع هديه النبوي، ومن ذلك الحرص على ترديد دعاء الاستيقاظ من النوم، وقد أوضح الأزهر الشريف أفضل دعاء يردده المسلم عند استيقاظه من النوم، وذلك وفقاً لما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

دعاء الاستيقاظ من النوم

وحول أفضل دعاء يردده الفرد عند الاستيقاظ من النوم فجاء كالتالي: الحمدلله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره، ومنها أيضاً: الحمدلله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.

صيغ أخرى لدعاء الاستيقاظ من النوم

وهناك صيغا عديدة لدعاء الاستيقاظ من النوم ومنها، أنه ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعاء يقال عند الاستقياظ من النوم ليلًا يغفر الذنوب، ويجعل الدعاء مستجابًا عند الله تعالى، وورد دعاء الاستيقاظ من النوم في حديث رًواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: «مَن تَعَارَّ مِنَ اللَّيْلِ، فَقالَ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، الحَمْدُ لِلَّهِ، وسُبْحَانَ اللَّهِ، ولَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، واللَّهُ أَكْبَرُ، ولَا حَوْلَ ولَا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ، ثُمَّ قالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، أَوْ دَعَا، اسْتُجِيبَ له، فإنْ تَوَضَّأَ وصَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ.. رواه البخاري».

ويرشدنا النبي محمد -صلَّى الله عليه وسلَّم- في حديث دعاء الاستيقاظ من النوم إلى دعاءٍ جامعٍ نافع يقولُه المؤمنُ وهو: «لا إلهَ إلَّا اللهُ وحده لا شريكَ له، له المُلكُ، وله الحمد، وهو على كلِّ شيء قديرٌ، الحمدُ لله، وسبحان الله، ولا إلهَ إلَّا اللهُ، واللهُ أكبَر، ولا حولَ ولا قوَّة إلَّا باللهِ»، ويُخبِرُ صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّ مَن قال هذا الدُّعاءَ بعد استيقاظِه مِن اللَّيل، ثمَّ دعا استُجِيبت دعوتُه، وإذا صلَّى قُبِلت صلاتُه.