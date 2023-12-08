دار الإفتاء: النبي كان يصلي 4 ركعات بعد الجمعة

يحرص الكثير من المسلمين طوال يوم الجمعة على القيام بالأعمال الصالحة وتقديم الطاعات أملا في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ودعائه بتحقيق أمنياتهم وأحلامهم التي تحملها نفوسهم وذلك باعتباره اليوم الذي أنزل فيه القرآن لهداية البشر وتساءل البعض خلال الفترة الماضية عما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة كل جمعة وذلك للقيام به كسنة نبوية.

ماذا كان يفعل النبي بعد صلاة الجمعة

وقالت دار الإفتاء عبر موقعهال الإلكتروني إن النبي صلى الله عليه وسلم عقب صلاة الجمعة كان يصلي أربع ركعات بعد صلاة كل جمعة مستشهدة بحديثه «من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل بعدها أربعًا» أخرجه مسلم في صحيحه، والترمذي في سننه وحسّنه.

يوم الجمعة

وتابعت الدار: «إذا صليتم بعد الجمعة صلوا أربعًا، والسنة أن يصلي تسليمتين بعد الجمعة، هذا هو الأفضل، وإن صلى تسليمة واحدة كفى، والأفضل أربع، وثبت عنه ﷺ أنه كان يصلي في بيته بعد الجمعة ركعتين، ولكن أمره آكد، فقد أمر بأربع، فأمره آكد، فالسنة والأفضل أن يصلي أربعًا سواء في المسجد أو في بيته تسليمتين بعد الجمعة».