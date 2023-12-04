عالم أزهري: هذه سنة النبي في التعامل مع الناس بإيجابية (فيديو)

قال الدكتور السيد عبد الباري، أحد علماء الأزهر الشريف، إنّ الإنسان عليه أن يكون إيجابيًا في كل نواحي الحياة، مشددًا على ضرورة أن يسابق الشخص دائمًا بفعل الخير ويبدأ بنفسه قبل أن ينصح الآخرين.

سنة النبي في التعامل بإيجابية مع الناس

وأضاف العالم الأزهري، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المذاع على فضائية الناس، اليوم الاثنين: «هناك قاعدة في السنة النبوية تقول: كلما كانت المغانم قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الناس، وكلما جاءت المغارم تقدم سيدنا النبي محمد (ص)، وآخر الناس، فهذه هي الإيجابية».

واستكمل: «طول ما في شدة عليك أن تفعل أنت أولا، لكن لما يكون في مكاسب قدم الناس، وهذه سنة سيدنا النبي محمد، صلى الله عليه وسلم».